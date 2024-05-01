جيش الاحتلال يكثف القصف على رفح وجامعات أمريكا تصعد

العالم-فلسطين

وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الأربعاء- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وارتقى شهداء وأصيب آخرون جراء استهداف طيران الاحتلال لمنزل في شارع الجلاء وسط مدينة غزة.

وشن طيران الاحتلال الحربي غارة على غربي مدينة غزة، وغارة أخرى على وسط قطاع غزة

والليلة الماضية، استشهد طفلان شقيقان جراء استهداف الاحتلال منزلاً، يقطنه نازحون، في محيط مسجد الفاروق بمخيم الشابورة وسط رفح، وهما: الطفل كريم عامر جرادة وشقيقته الطفلة منى.

وشن الطيران الحربي الصهيوني غارة استهدفت خزان مياه في منطقة أبو حلاوة شرق رفح، تزامنًا مع تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي شرقي المدينة.

وقصفت مدفعية الاحتلال حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وذكرت مصادر طبية أن سيدة أصيبت إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة الحصينات في بلدة النصر شرقي مدينة رفح.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال احتجزت شابين وجرّدتهما من ملابسهما وأصابتهما بالرصاص بعد محاولتهما العودة من جنوبي قطاع غزة إلى شماله عبر شارع صلاح الدين.

وأشارت إلى أن الطواقم الطبية نقلتهما إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وسط القطاع، بحالة متوسطة.

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، بأن طواقمه انتشلت جثامين 9 شهداء من مخيم خانيونس، جنوبي القطاع.

وقالت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني" في تصريح صحفي مقتضب، إن طواقمها نقلت 3 شهداء؛ بينهم طفل، إثر قصف إسرائيلي لشقة سكنية في النصيرات، وسط قطاع غزة.

يأتي هذا في وقت تتواصل فيه المظاهرات والاعتصامات الرافضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في عدد من الجامعات الأميركية. ويطالب الحَراك الطلابي الذي امتد لعشرات الجامعات بوقف الحرب على غزة والمقاطعة الاقتصادية والأكاديمية لإسرائيل.

واقتحمت شرطة مدينة نيويورك حرم جامعة كولومبيا واعتقلت عشرات الطلاب المتضامنين مع فلسطين، في حين قالت الرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات فرع جامعة كولومبيا إن قيادة الجامعة تتحمل مسؤولية ماقد يحدث.

مواجهات مباشرة بين عناصر الشرطة والطلاب المعتصمين تضامنا مع غزة في محيط جامعة كولومبيا في #نيويوركوقامت الشرطة بإجلاء المتظاهرين والصحفيين من محيط قاعة هاميلتون التي يعتصم بها طلاب وأساتذة بالجامعة، للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

من جانبها، طلبت رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق، من شرطة نيويورك البقاء بحرم الجامعة إلى 17 مايو/ أيار الجاري لضمان عدم نصب مزيد من خيم الاعتصام.

وفي سياق متصل، أعلنت جامعة نورث كارولينا اعتقال 36 متظاهرا كانوا معتصمين داخل الحرم الجامعي، للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضافت الجامعة في بيان أن 17 من المعتقلين غير منتسبين للجامعة.

وفي جامعة فرجينيا كومونولث، اعتقلت الشرطة 13 متظاهرا بينهم 6 طلاب خلال احتجاجات بحرمها الجامعي ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأوضحت الجامعة في بيان، أن الشرطة وجهت إليهم تهمة التجمع غير القانوني و"التعدي على ممتلكات الغير".

وقد أحصت صحيفة "واشنطن بوست" احتجاز 1200 طالب من الجامعات في أنحاء الولايات المتحدة حتى الآن.

الشرطة الأمريكية تمنع متظاهرين من الوصول إلى مخيم التضامن مع فلسطين في جامعة #نيويورك، وتعتقل عددا منهمفیما يلي اهم تطورات اليوم الـ208 من الحرب على غزة اولا باول:

-استشهاد فلسطينية متأثرة بإصابتها في قصف شرقي رفح

-رئيسة جامعة كولومبيا تطلب من شرطة نيويورك البقاء في الحرم الجامعي حتى 17 أيار/مايو

- شرطة نيويورك تقوم بإجلاء متظاهرين وصحافيين من محيط قاعة هاميلتون

-شرطة مدينة نيويورك تدخل حرم جامعة كولومبيا وسط احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين

-شهداء ومصابون من جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً في شارع الجلاء

-"واشنطن بوست": جامعة "براون" تفكر في سحب الاستثمارات من فلسطين المحتلة هذا العام

- قصف مدفعي يستهدف وادي شبعا جنوب لبنان

-صواريخ من لبنان في اتجاه اصبع الجليل

-غارة إسرائيلية معادية استهدفت بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان

- الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت عدة غارات معادية على أطراف بلدتي كفركلا وميس الجبل ووادي برغز جنوبي لبنان

- المقاومة ‏الإسلامية: استهداف جنود ‏الاحتلال ‏الإسرائيلي بالقذائف المدفعية في أثناء قيامهم بأعمال التمشيط داخل الأراضي اللبنانية غرب موقع جل العلام