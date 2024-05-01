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مجلس النواب الأمريكي: يجب أن نرد على الجنائية الدولية إذا أصدرت مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

مجلس النواب الأمريكي: يجب أن نرد على الجنائية الدولية إذا أصدرت مذكرة اعتقال بحق نتنياهو
الأربعاء ٠١ مايو ٢٠٢٤ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، إنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد بنيامين نتنياهو، فسيكون تطورا خطيرا، ويجب الرد عليها، حسب تعبيره.

العالم-الاميركيتان

وأضاف جونسون أنه "يجب أن نرد على المحكمة الجنائية الدولية بفرض العقوبات وقلب الطاولة عليهم".

وقال إن "الجمهوريين والديمقراطيين متحدون في رفض صدور مذكرة اعتقال من الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي".

وهدد أعضاء في الكونغرس الأمريكي يوم الثلاثاء، محكمة الجنايات الدولية "بإجراءات انتقامية" في حال إصدارها مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين كبار.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس النواب مايكل ماكول، أنه "ينتظر نسخة مجلس النواب، بشأن فرض عقوبات على مسؤولي محكمة الجنايات الدولية المشاركين في التحقيقات بحق الولايات المتحدة وحلفائها".

وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام عبيرة إن نتنياهو يشعر بقلق بالغ إزاء احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة اعتقال باسمه بسبب الحرب في قطاع غزة.

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