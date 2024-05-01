اتسعاع رقعة الحرکة الطلابية المؤيدة لفلسطين، في العالم

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اتسعت الحرکة الاحتجاجية للطلاب الامريکيين المؤيدين لفلسطين في عدد من الجامعات المرموقة عالمياً.

40 جامعة في الولايات المتحدة تشهد حالياً احتجاجات طلابية داعمة لفلسطين ومناهضة لإسرائيل.

دخل الحراک الطلابي المناهض لاسرائيل مرحلة جديدة بحلول ابريل بأن تصدرته جامعة آي في ليغ او ما تعرف بالنخبة التي تخرج منها أبرز السياسيين الاميرکيين وحول العالم.

وقال الرئيس الاميرکي جو بايدن انه يدين الاحتجاجات المعادية للسامية حسب وصفه عندما تم سؤاله عن الاحتجاجات التي تجري في حرم جامعة کولومبيا. واضاف بايدن انه قام لهذا السبب باعداد برنامج للتعامل مع ذلک.

اما رئيس مجلس النواب الاميرکي مايک جونسون فقد قال:"لايمکننا السماح لهذا النوع من الکراهية ومعاداة السامية بالازدهار في جامعاتنا ويجب القبض علی من يقفون وراء هذا العنف، وبوصفي رئيس مجلس النواب فإنني اتعهد بأن الکونغرس لن يصمت بينما يرکض الطلاب اليهود للنجات بحياتهم.

فيما قالت ليندسي موران وهي ضابطة سابقة بوکالة الاستخبارات الاميرکية: "لايحق لهم ان يتهموا الطلبة والمحتجين بأنهم مناهضون للسامية؛ هؤلاء الطلبة لا يطالبون بإزالة اليهود أو يطالبون بارتکاب جرائم حرب ضدهم أو تطهيرهم عرقياً بل يطالبون بوقف هذه الحرب وهناک من يقول ان هذه المظاهرات والاحتجاجات هي مناهضة للسامية ولکنني احاجج بدوري وأقول ان هناک عدد کبير جداً من الطلبة اليهود الذين يشارکون في هذه التظاهرات".

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