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وزير الطرق الإيراني يزور الإمارات

وزير الطرق الإيراني يزور الإمارات
الأربعاء ٠١ مايو ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

توجه وزير الطرق الايراني "مهرداد بذرباش" إلى أبوظبي عاصمة الإمارات، لحضور اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والامارات.

العالم - ايران

وعقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ودولة الامارات أمس الثلاثاء، اجتماعها الاول بعد 10 سنوات في أبو ظبي ويستمر هذا الاجتماع حتى اليوم الاربعاء,

وهذا هو الاجتماع الأول منذ 10 سنوات للجنة التعاون الاقتصادي الثنائي المشترك، بحضور وزير الطرق والتنمية العمرانية الايراني ووزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري.

ويأتي هذا الاجتماع من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في كافة مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والنقل (الجوي والبحري والبري).

وتنتهج الحكومة الإيرانية برئاسة الرئيس إبراهيم رئيسي بجدية و قوة، سياسة حسن الجوار وتسعى إلى تعزيز العلاقات مع دول المنطقة.

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