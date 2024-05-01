الأربعاء ٠١ مايو ٢٠٢٤
٠٨:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد الثورة الاسلامية: غزة هي اليوم القضية الأولى في العالم

الأربعاء ٠١ مايو ٢٠٢٤ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :