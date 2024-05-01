السلطات البريطانية تعاقب شرطيا بسبب إظهار دعمه لـ'حماس'!

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وقالت شرطة مكافحة الإرهاب في شمال شرق البلاد في بيان، إن السلطات اعتقلت محمد عادل (26 عاما) من برادفورد شمال إنجلترا في نوفمبر/ تشرين الثاني، ووجّهت إليه الاتهامين بعد تحقيق أجرته شرطة مكافحة الإرهاب.

وقال المكتب المستقل المعني بالرقابة على سلوك أفراد الشرطة، إن التحقيقات ركزت على رسائل تمت مشاركتها عبر تطبيق واتساب، وخلصت إلى ضرورة إحالة القضية إلى النيابة العامة.

وذكر المكتب في بيان: "تم يوم الإثنين اتهام الشرطي محمد عادل بتهمتين تتعلقان بنشر صورة لدعم منظمة محظورة، تحديدا حماس، بما يتعارض مع المادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب… وتردد أن الجريمتين وقعتا في أكتوبر ونوفمبر 2023”.

وتم إيقاف الشرطي المذكور عن العمل في شرطة ويست يوركشير، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة وستمنستر في لندن غدا الخميس.