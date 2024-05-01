أبرز سيناتور يهودي بالكونغرس يطالب بمعاقبة طلاب جامعة كولومبيا!

العالم - الأميركيتان

وقال شومر، وهو أعلى مسؤول يهودي منتخب في الولايات المتحدة، إن "الاستيلاء على مبنى الجامعة ليس حرية تعبير، إنها فوضى".

وأضاف شومر في قاعة مجلس الشيوخ : "أولئك الذين فعلوا ذلك يجب أن يواجهوا على الفور العواقب، التي تتجاوز صفعة على المعصم" حسب تعبيره.

وقال: "لا يمكن أن تكون الجامعات أماكن للتعلم والجدل والمناقشة عندما تتحول الاحتجاجات إلى الإجرام، وأولئك الذين يرتكبون مثل هذه الأفعال لا يفعلون شيئًا لإقناع الآخرين بأن قضيتهم عادلة" حسب زعمه.

وأدلى شومر (ديمقراطي من نيويورك) بتعليقاته بعد أن تحصن المتظاهرون في جامعة كولومبيا في مبنى قريب من الحرم الجامعي South Lawn، مما دفع مسؤولي الجامعة إلى تهديد الطلاب الذين يحتلون المبنى بالطرد .

وحذر شومر من أنه "من غير المقبول أن يتم استهداف الطلاب اليهود لكونهم يهوداً" ولكن شومر لم يشرح كيف تم تهديد الطلاب اليهود بسبب الاحتجاجات التضامنية مع فلسطين، والتي تدعو إلى وقف الحرب الإسرائيلية الدموية على غزة.

وقد تلقى شومر تبرعات ضخمة من اللوبي الإسرائيلي في حملاته الانتخابية، وهو داعم معروف للاحتلال الإسرائيلي.