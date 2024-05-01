إحتجاجاً على الفيتو الأمريكي.. محمود عباس يرفض لقاء بلينكن

العالم - خاص بالعالم

رئيس الدبلوماسية الامريكية انطوني بلنكن الذي عقد عدةاجتماعات في تل ابيب مع المسؤولين الإسرائيليين وعلى راسهم بنيامين نتنياهو اكد إن الطريقة الأكثر فعالية للتخفيف من الأزمة الإنسانية في غزة هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

مضيفا أن واشنطن تواصل جهودها لمنع اتساع نطاق الحرب في غزة، وذكرت مصادر ان الرجل ابلغ نتنياهو معارضته الهجوم على رفح.

وقال بسام الصالحي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير:"اعتدنا مع كل زيارة لانطوني بلنكن ان يكون هنالك مزيد من العدوان والتصعيد ورغم كل التصريحات الامريكيه الان لا اعتقد ان الوضع سيختلف هم لا يزالون وطالما انهم يرفضون وقف اطلاق النار ولا يلزم الكيان الاحتلال بذلك وان الولايات المتحدة الامريكية شريك ومتواطئ مع "اسرائيل" في كل الترتيبات".

في رام الله ذكرت مصادر فلسطينية ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رفض عقد لقاء مع الوزير الأمريكي في الرياض وأيضا في رام الله احتجاجا على الفيتو الأمريكي ضد الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية مستقلة ، ورغم ان بلينكن يعكس في زيارته توجه الإدارة الأمريكية في وقف الحرب في غزة الا ان الرجل مازال ينكر بان نتنياهو ومن حوله من المتطرفين يعملون بكل جهدهم لافشال أي جهد للتوصل لصفقة .

وقال جهاد حرب –الكاتب والمحلل السياسي:"واضح ان نتنياهو عالق ما بين يمينه ويساره والضغوطات المختلفهة سواء من الولايات المتحدة الامريكية، وكذلك من الشارع الاسرائيلي لاتخاذ موقف يتعلق بالتهدئة أو الهدنة وتبادل الاسرى على الرغم انه لا يرغب بالوصول الى هذا الأمر لأنه يرغب باستمرار عملية الحرب وآثار أمد هذه الحرب واستمراره في الحكم في "اسرائيل".

بلينكن يحاول بشتى الطرق ان يظهر نفسه وسيطا لكنه في الواقع طرف فيها.

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