شاهد..مسيرة إتحاد الشغل التونسي دعما لغزة في يوم الشغل العالمي 

العالم - خاص بالعالم

لم يعد بالإمكان ان تكتمل اية فعالية في تونس دون أن تتحول إلى مناسبة لدعم الصمود الفلسطيني في غزة، عيد الشغل العالمي أحياه الاتحاد العام التونسي للشغل وسط تجمع عمالي بمقره التاريخي بشعارات تنتصر للمقاومة وتندد بتواصل حرب الإبادة الجماعية وتطالب باقرار تجريم التطبيع بشكل قانوني في تونس.

وقال نور الدين الطبوبي امين عام اتحاد الشغل:"الاتحاد في قانونه الاساسي واضح حيث جرّمنا التطبيع في آخر تلقيح في القانون الاساسي.. اليوم الدولة التونسية بكل مكوناتها لم تطبّع مع الكيان الغاصب ولكن لابد ان نجد صياغه بان تجرب اي علاقات اقتصاديه او سياسيه مع الكيان الغاصب".

اتحاد الشغل قاد مسيرة شعبية وسط العاصمة تونس تم فيها رفع الأعلام الفلسطينية وشاركت فيها فعاليات حزبية أكدت ان المقاومة تخط ببسالة طريق النصر والتحرر رغم كل شيء

وقال الجيلاني الهمامي قيادي بحزب العمال:"الكيان الصهيوني لن يرضخ لأي مفاوضات وهذا شيء واضح، وفي النهاية سيخضعون للمفاوضات والكيان الاسرائيلي يعيش ازمة حادة داخليا".

المشاركون في المسيرة اعتبروا ان عيد الشغل لهذا العام عاد مضرجا بدماء الفلسطينيين من عمال ونساء وأطفال مثمنين الحركات الشعبية المتنامية عالميا نصرة لغزة

وقال فتحي عبازة عضو الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع:"عيد الشغلفي منعطف تعيشه الانسانية قاطبة، وهو انتفاضة عمالية عالمية وجبهة اممية عالمية اصبحت تشكل احتجاجات وانتفاضة عالمية وغضب بركان عالمي ينادي بحقوق الشعب الفلسطيني".

استنهاض الشارع التونسي مجددا حتى يكون رافعة لتحركات متواصلة من أجل غزة

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