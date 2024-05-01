عشرات المنظمات الإنسانية الدولية تحذّر من عواقب إجتياح رفح

العالم - خاص بالعالم

وفي رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن حذرت نحو خمسين منظمة إنسانية من عواقب اجتياح إسرائيلي محتمل لمدينة رفح.

كما ح‍ذرت من أن يؤدي الهجوم على رفح إلى تصاعد العنف في جميع أنحاء المنطقة، وإخراج المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار عن مسارها، إضافة لاحتمال انهيار مركز توزيع المساعدات الرئيسي في غزة، وفندت المنظمات الادعاءات الإسرائيلية بوجود خطة إنسانية ذات مصداقية قابلة للتنفيذ في المدينة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش قد حذر من هجوم إسرائيلي وشيك على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وناشد الأمين العام للمنظمة الدولية الدول صاحبة النفوذ لدى تل أبيب بذل كل الجهود لمنع أي هجوم، مؤكدا أن ذلك سيشكل تصعيدا لا يحتمل، ويؤدي إلى مقتل آلاف المدنيين الآخرين، ويجبر مئات الآلاف على الفرار، وستكون له تداعيات خطيرة على الضفة الغربية والمنطقة بأسرها.

وفي ظل هذه التحذيرات من اجتياح رفع يؤكد أهالي المدينة والنازحين فيها أن المحافظة ستشهد مذبحة إبادة غير مسبوقة لمئات الآلاف من سكانها، إن أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الدخول إليها.

ويقولون أنهم وحدوا موقفهم بعدم مغادرتها حتى ولو حاول الاحتلال إخلاءها قبل اجتياحها.

اذا فالحديث عن اجتياح رفح ينذر بكارثة تلوح في الأفق فالمدينة تضم أكثر من مليون ونصف المليون نازح أجبرهم الاحتلال على الخروج من منازلهم وقد يجدون نفسهم مجبرين على النزوح مرة اخرى.



كما أن المدينة تعاني على المستوى الصحي، فلا يوجد بها إلا عدد قليل من المستشفيات وجميعها تعاني نقص الإمدادات الطبية، وغياب الكهرباء ومصادر الطاقة، ما يؤثر على قدرة الأطباء والفرق الصحية في توفير العلاج، ومراعاة المرضى.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...