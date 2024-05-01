تركيا تقرر الإنضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد'إسرائيل'أمام العدل الدولية

العالم - خاص بالعالم

وقال هاكان فيدان وزير الخارجية التركي:"أود أن أعلنها هنا لأول مرة وفقا للقرار السياسي المتخذ، قررنا في تركيا الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا ضد"إسرائيل" (الإبادة الجماعية) في محكمة العدل الدولية'. سنواصل العمل مع جميع الدول الصديقة والحليفة بشأن ما يمكن القيام به بخصوص القضية وأي من الدول الأخرى التي يمكنها التقدم بطلبات أيضًا'.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أنه لمس خلال مباحثاته في العاصمة السعودية الرياض مع الدول التي تعترف بفلسطين وخاصة ضمن منظمة التعاون الإسلامي ودول الجامعة العربية، أن بعضها مستعد لاتخاذ موقف بشأن دعوى الإبادة الجماعية ضد كيان الاحتلال.

وأكد هاكان فيدان وزير الخارجية التركي:"إسرائيل" تواصل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وعلى المجتمع الدولي إيقاف هذه الجرائم. إقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين أمران أساسيان أكدنا عليهما مع قادة دول الغرب، بعض الدول الغربية أصبحت تعترف بأن حل الدولتين أمر لا مناص منه.

يذكر ان جنوب افريقيا كانت قد رفعت دعوى إلى محكمة العدل الدولية، تتهم فيها كيان الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.

وبعد عدة جلسات أمرت محكمة العدل الدولية سلطات الاحتلال في كانون الثاني/يناير الماضي، باتخاذ كل ما في وسعها من إجراءات لمنع قواتها من ارتكاب أعمال إبادة جماعية وفرض إجراءات عقابية على أعمال التحريض، واتخاذ خطوات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة.

ورغم قرار المحكمة واصلت قوات الاحتلال عدوانها المستمر على القطاع الفلسطيني منذ نحو سبعة أشهر والتي خلّفت حتى اليوم أكثر من مئة الف شهيد ومصاب.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...