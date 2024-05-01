بالفيديو/مستوطنون يتلفون المساعدات الانسانية المتجهة إلى غزة 

العالم-فلسطين

وقام عدد من المستوطنين المتطرفين بعرقلة المساعدات التي خرجت من الأردن في طريقها إلى قطاع غزة وإلقاء محتويات الشاحنات في الطرقات٬ دون أي تدخل من قبل شرطة الاحتلال.



ولا تعد هذه المرة الأولى التي يقوم بها مستوطنون بعرقلة المساعدات التي تدخل قطاع غزة المحاصر٬ ففي وقت سابق قامت مجموعة من المستوطنين بإعاقة المساعدات التي دخلت عن طريق معبر بيت حانون (إيريز) شمال قطاع غزة٬ وعن طريق الضفة المحتلة.

وفي سياق ردود الفعل، أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات، اعتداء مستوطنين إسرائيليين متطرفين على قافلتي مساعدات أردنية تحملان الغذاء والطحين ومساعدات إنسانية أخرى إلى قطاع غزة.



وقالت الوزارة في بيان لها الأربعاء إنها تدين بأشد العبارات الاعتداء على القافلة الأولى التي كانت متجهة إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، والثانية هي التي كان يفترض أن تدخل غزة عبر معبر "إيريز" لأول مرة.



وأكدت الوزارة أن "فشل الحكومة الإسرائيلية في حماية قافلتي المساعدات والسماح بالاعتداء عليهما يعد خرقا غاشما لالتزاماتها القانونية، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ولالتزاماتها بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة".

وبحسب الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة: فإن "القافلتين تابعتا مهمتهما، بعد ذلك رغم الاعتداء، انطلاقا من الحرص على إيصال المساعدات إلى غزة في ضوء الكارثة الإنسانية التي تواجهها، ووصلتا لوجهتيهما".



وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي قد أكد في تصريحات سابقة أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو "يخسر الآن وإسرائيل أصبحت منبوذة، ومن الواضح أن نتنياهو لا يريد السلام".