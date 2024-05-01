إيران ترد على بيان كويتي-مصري حول حقل آرش المشترك

العالم -إيران

والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع أمير الكويت مشعل الأحمد، الثلاثاء في القاهرة وتناولا موضوع حقل آرش للغاز المشترك بين الكويت وإيران. وفي ختام مباحثاتهما أصدر الجانبان بيانا مشتركا بشأن هذا الموضوع.

وأكد اكنعاني ردا على البيان الختامي لزيارة أمير الكويت لمصر، حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الحقل المشترك على أساس الحقوق التاريخية ومسار المفاوضات الثنائية، مضيفا: كما في السابق، ندعو الجانب الكويتي إلى التوصل إلى اتفاق مستدام قائم على التعاون الودي والمصالح المشتركة.

وتابع: إن "إصدار البيانات المتكررة وتقديم المطالبات الأحادية لن يخلق أي حقوق للحكومة الكويتية من الناحية القانونية"، وننصح مسؤولي هذا البلد بالامتناع عن "اللجوء إلى الأساليب السياسية والإعلامية غير المثمرة المتعلقة بالمسألة القانونية والفنية الخاصة بحقل آرش المشترك".

وأكد كنعاني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية "تراقب دائما التفاعلات الإقليمية إيمانا بمبدأ حسن النية وتطلب من الحكومات الثالثة المضي بخطوات في مسار تحقيق مبدأ حسن النية وتعزيز العلاقات والتعاون".