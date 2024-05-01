هل ستنقرض البشرية في هذا الموعد؟

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وبحسب الدراسة فقد قدم باحثون كنديون و بريطانيون ورقة علمية حول الاستراتيجيات المناخية إلى الأمم المتحدة تؤكد على ضرورة أن تكثف دول العالم جهودها بصورة عاجلة لمكافحة ارتفاع معدل درجات الحرارة على كوكبنا.

وقدم الفريق الكندي البريطاني ثلاثة سيناريوهات يقتضي أسوأها بإنقراض البشرية، وبحسب الدراسة فإنه "إذا ما لم ننجح في وقف الاحتباس الحراري فسوف تتغير الأرض بعد 500 عام إلى درجة سنجد أنفسنا في ظلها مضطرين للنضال من أجل البقاء والحفاظ على ثقافاتنا المترسخة تاريخيا وجغرافيا".

ووفقا للنظرية نفسها سيؤدي احترار الجو إلى جعل جزء من كوكبنا غير صالح لعيش البشر، مع ظروف نقص حاد في بعض المواد الغذائية بسبب شح الأراضي القابلة للزراعة.