إيران والإمارات توقعان وثيقتين للتعاون الاقتصادي المشترك

العالم - الإمارات

وبدأ اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران والإمارات أعماله بحضور وزير الطرق والتنمية الحضرية مهرداد بذرباش ووزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري في أبوظبي، وتم التوقيع على وثيقتين للتعاون الاقتصادي من قبل الطرفين.

ووقع الطرفين في هذا الاجتماع، على وثيقة إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين ومحضر الاجتماع الأول للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بينهما.

ومن المفاوضات المدرجة على جدول أعمال الطرفين، تطوير العلاقات بين البلدين في مجال ممرات العبور الدولية وخاصة ممر الشمال والجنوب بهدف توسيع عبور البضائع الإماراتية إلى دول آسيا الوسطى والقوقاز وروسيا وكذلك أوروبا من الأراضي الإيرانية.

وكان تسريع المفاوضات والانتهاء من وثائق التعاون المتبادلة في مختلف المجالات الاقتصادية بين البلدين، وإنشاء لجنة اقتصادية وتجارية تحت مسؤولية وزارة الصناعة والتجارة الإيرانية ووزارة التجارة الخارجية الإماراتية، وإنشاء وتعيين فريق عمل مشترك في مجال التعاون في مجال الصناعة والغاز وتشكيل مجموعة العمل المصرفية المشتركة تحت إشراف البنكين المركزيين في البلدين وتشجيع البنوك التجارية على إقامة وتوسيع علاقات الوساطة المصرفية بين البلدين من بين البنود المدرجة على جدول أعمال هذا الاجتماع .