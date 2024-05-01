استطلاع يكشف الاوفر حظا بين بايدن وترامب للفوز بالانتخابات

العالم- الامريكيتان

ويظهر الاستطلاع أن ترامب يتقدم على بايدن بفارق كبير، حيث عبّر 60% من الأمريكيين عن عدم رضاهم عن أداء الرئيس بايدن خلال فترة رئاسته.

من جهة أخرى، تعاني حملة بايدن من ضغوط متزايدة بسبب الانتقادات الداخلية والخارجية.

وقد ذكرت صحيفة “التايمز” أن المعارضة المتزايدة في الجامعات الأمريكية، والتي أدت إلى اعتقال مئات الأشخاص، تشكل تهديدًا لحملة بايدن لإعادة انتخابه.

تأتي هذه المعارضة من الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الكبرى، والتي تستنكر القصف الإسرائيلي على غزة وتطالب بقطع التمويل عن المؤسسات المرتبطة بالكيان الإسرائيلي.

وقد شهدت الاحتجاجات انتشارًا واسعًا في 12 جامعة أمريكية، مما أدى إلى اعتقال مئات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

في الوقت نفسه، يُظهر الاستطلاع أن المرشح المستقل روبرت كينيدي يحصل على دعم يصل إلى 16%، مما يشير إلى احتمالية تأثيره على نتائج الانتخابات الرئاسية القادمة.