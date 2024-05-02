العالم - الإحتلال

وأوضح لابيد أنه أبلغ ابن زايد، بأن "الأمر الأكثر إلحاحا، هو إعادة الأسرى وأن أي دولة في المنطقة يمكنها التأثير على الصفقة".





وأضاف: "لدى [إسرائيل] مصلحة في إنشاء تعاون سياسي واقتصادي مع الإمارات والدول العربية "المعتدلة" يمكنه تقديم حلول للمشاكل العالمية والتعامل مع التهديدات الإقليمية بجميع أنواعها".



من جانبها قالت وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن اللقاء بين ابن زايد ولابيد، جرى خلاله بحث التطورات في المنطقة وخاصة "الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة".

ونقلت عن وزير الخارجية الإماراتي إشارته إلى "الأهمية العاجلة للدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد، لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل القائم على أساس حل "الدولتين"، بما يسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار وتحقيق الأمن المستدام في المنطقة وإنهاء العنف المتصاعد الذي تشهده".



وتابعت: "شدد على أهمية العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة"، مشيرا إلى أن "الأولوية هي إنهاء التوتر والعنف وحماية أرواح المدنيين، وبذل كافة الجهود لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية الملحة إلى المدنيين في قطاع غزة عبر ممرات آمنة ودون عوائق وبشكل مكثف ومستدام".