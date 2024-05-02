كاميرا العالم في مقابلة مع صحفيين عاشوا الواقع الأليم خلال العدوان

العالم – خاص بالعالم

ويوم الثالث من مايو يعتبر اليوم العالمي لحرية الصحافة في العالم نتحدث عن الصحفي الفلسطيني تحديدا في قطاع غزة الذي عانى الأمرّين في ظل استمرار الحرب الاسرائيلية وتدمير البنية التحتية والمكاتب الصحفية.

فجيش الاحتلال الاسرائيلي منذ بدء هذه الحرب قد قتل على ما يزيد من 140 صحفيا استهدفهم بشكل مباشر، ودمّر العديد من المكاتب الصحفية في مدينه غزة ومختلف القطاع وكان يتعمد الاحتلال باستهداف الصحفي اينما وجد، سواء في المستشفيات أو في مناطق مختلفة خلال التغطية التي استمرت اكثر من 200 يوم على هذه الحرب.

وقال مراسلنا:"هذه السترة التي نرتديها مكفولة بالقوانين الدولية والتي تشير بالعمل كصحفي في الميدان، ولكن قوات الاحتلال الاسرائيلية كانت تتعمد استهداف كل من يرتدي هذه الخوذة وهذا الدرع دون الاكتراث، وفي اختراق واضح للقوانين والمواثيق الدولية.

كاميرا العالم تتحدث الى صحفيين عن الواقع الأليم الذي عاشوه خلال الحرب.

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