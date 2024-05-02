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في اليوم العالمي لحرية الصحافة..

كاميرا العالم في مقابلة مع صحفيين عاشوا الواقع الأليم خلال العدوان

الخميس ٠٢ مايو ٢٠٢٤ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

مع استمرار العدوان الهمجي الإسرائيلي على غزة والدعم الامريكي المطلق للإبادة الجماعية لاهالي غزة المحاصرين قام الصحفيون الفلسطينيون بمستشفى شهداء الأقصى بوقفة احتجاحية على هذه المجازر في غزة، كاميرا العالم نقلت جانبا من هذه الوقفة في قطاع غزة. يذكر انه استشهد نحو 140 صحفيا منذ بداية العدوان.

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ويوم الثالث من مايو يعتبر اليوم العالمي لحرية الصحافة في العالم نتحدث عن الصحفي الفلسطيني تحديدا في قطاع غزة الذي عانى الأمرّين في ظل استمرار الحرب الاسرائيلية وتدمير البنية التحتية والمكاتب الصحفية.

فجيش الاحتلال الاسرائيلي منذ بدء هذه الحرب قد قتل على ما يزيد من 140 صحفيا استهدفهم بشكل مباشر، ودمّر العديد من المكاتب الصحفية في مدينه غزة ومختلف القطاع وكان يتعمد الاحتلال باستهداف الصحفي اينما وجد، سواء في المستشفيات أو في مناطق مختلفة خلال التغطية التي استمرت اكثر من 200 يوم على هذه الحرب.

وقال مراسلنا:"هذه السترة التي نرتديها مكفولة بالقوانين الدولية والتي تشير بالعمل كصحفي في الميدان، ولكن قوات الاحتلال الاسرائيلية كانت تتعمد استهداف كل من يرتدي هذه الخوذة وهذا الدرع دون الاكتراث، وفي اختراق واضح للقوانين والمواثيق الدولية.

كاميرا العالم تتحدث الى صحفيين عن الواقع الأليم الذي عاشوه خلال الحرب.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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