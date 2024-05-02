مصادر مصرية تكشف عن تقدم إيجابي في مفاوضات هدنة غزة

العالم – خاص بالعالم

وفي وقت أكدت فيه حماس أن المقاومة الفلسطينية لن تتفاوض تحت النار، وهددت بوقف أيِ مفاوضات في حال تم اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، أفادت الحركة أن رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل بشأن المفاوضات، وأكد هنية خلال اتصاله على الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن وفد الحركة سيزور مصر قريبا لاستكمال مباحثات وقف إطلاق النار.

ويأتي ذلك بينما كشفت مصادر مصرية عن إحراز تقدم ايجابي في المفاوضات غير المباشرة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي، مشيرة إلى أن القاهرة تجري اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف لحسم نقاط خلافية بشأن مقترح مصري لهدنة.

وبانتظار استكمال المفاوضات كشف مصدر حكومي إسرائيلي أن مجلس الحرب يلتئم برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لمناقشة مقترح اتفاق هدنة في غزة لإطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية والهدنة بغزة، وذلك في وقت ينتظر فيه ردا من حركة حماس على الاقتراح المصري.

وقد تجد حكومة الاحتلال الإسرائليي نفسها مجبرة على قبول الهدنة في ظل الخلافات التي تعصف بين وزراءها والتي تهدد بإسقاط الحكومة والضوط التي يمارسها الشارع الإسرائيلي عليها لوقف العدوان وإبرام صفقة تبادل فوري مع حماس.



قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن إسرائيل قدمت تنازلات مهمة للتوصل إلى صفقة لإطلاق الرهائن في غزة ، وأضاف من ميناء أسدود الإسرائيلي أن على حماس أن تقبل بالصفقة إذا كانت تهتم بالفلسطينيين في غزة، على حد قوله.

بلينكن جدد التأكيد كذلك على موقف واشنطن بشأن عدم تأييد عملية عسكرية إسرائيلية في رفح دون خطة لحماية المدنيين.

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