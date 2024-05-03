قصف إسرائيلي على مخيّم جباليا وحيّ الزيتون وعلى المنازل السكنية

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أن قطاع غزة قد شهد قصفا إسرائيليا عنيفا في مناطق مختلفه من المدينة وتحديدا في حي الزيتون وحي الشجاعية حيث لم يتوقف بقصف المناطق المختلفة من اطراف حي الزيتون وجنوب المدينة في منطقه تل الهواء وحي الشيخ حيث زادت مدفعية الاحتلال من قصفها واطلاق نيرانها على هذه المناطق .

واشار مراسلنا الى ان الغارات الاسرائيلية في اقصى قطاع غزة قد استهدف منزلا في منطقة الفاخورة ولم يحدث اي اصابات بل نتج عنه دمارا كبيرا في هذه المنطقة، كما تم اطلاق صاروخ اسرائيلي على منزل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة ولم ينفجر هذا الصاروخ، كما تم استهداف منزل قرب مسجد التوبة في مخيم جباليا ولم ينجم عنه اصابات ه حيث كان المنزل خاليا من السكان موضحا أن نسبة كبيرة من منازل شمال قطاع غزة قد تم اخلاؤها بشكل كامل بسبب نزوح اصحابها في وسط وجنوب قطاع غزة.

ولفت مراسلنا الى ان القصف كان يرافقه تحليقا مكثفا لطائرات جيش الاحتلال في مناطق مختلفة من مدينه غزة خصوصا في المناطق الشرقية لحي الزيتون وحي الشجاعية.

وبين مراسلنا ان منطقة الوسط كانت عرضة للقصف المدفعي منطقة جحر الديك ومخيم البريج، فكان هنالك غارات اسرائيلية غارة استهدفت منزلا لعائلة"عيد" أدت الى اصابة عشرة مواطنين محدثه دماراً في المنازل المجاورة، ولم يتوقف القصف المدفعي الاسرائيلي في منطقة مخيم البريج والمناطق الشرقية للمنطقة الوسطى وصولا الى منطقه دير البلح.

وكانت قد ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، إلى 34 ألفا و622 شهيدا و77 ألفا و867 مصابا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، والتي أكّدت أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 26 شهيدا و51 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على غزة، لليوم الـ210 على التوالي، عبر شن غارات جوية وقصف مدفعي، واقتراف مجازر ضد مدنيين في القطاع، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح ما يزيد عن 90% من السكان.

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