لأول مرة.. المقاومة تستهدف الإحتلال عند رويسات السرو والأجهزة التجسسية في رويسات ‏العلم

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى شن طيران الاحتلال الاسرائيلي غارة على مدينة بنت جبيل مستهدفة احدى الغرف التي يتواجد فيها مولدات كهربائية، ما ادى الى تدميرها واحتراقها، حيث سبق شن الاحتلال لغارات شملت بلدة كفر كلا مستهدفة احد المنازل ما ادى الى تدميره بالاضافة الى غارة استهدفت بلده عيترون وغارة اخرى استهدفت مارون الراس.

واشار مراسلنا الى ان هذه الغارات تزامنت مع قصف مدفعي اسرائيلي طال العديد من القرى الجنوبية خاصة بلدات شيحين ووادي حسن القريبة من مجدل زون وكفر كلا والخيام وقرى اقليم العرقوب القريبة من راشيا وبلدات اقليم العرقوب المتاخمة لكفر شوبا وتلالها والقرى التي تقع في القطاع الاوسط لا سيما بلدات عيتا الشعب وبلدات مركبة وحولا.

ونوه مراسلنا الى ان هذه الاعتداءات ردت عليها المقاومة الاسلامية بسلسلة من العمليات، فكانت هنالك عملية ولأول مرة تستهدف فيها هذه المنطقة ما يسمى برويسات السرو التي تقع قبالة بلدة يارون حيث استهدفت احد التموضعات العسكرية في هذه المنطقة، ما أدى الى جرح افراد جنود الاحتلال الاسرائيليين، حيث كان هنالك استهداف للتجهيزات التجسسية المستحدثة التي تتحكم بالامور الاستخباراتية والتحكم الجوي برويسات العلم ما ادى الى تدميرها مرة أخرى بالاضافة الى العملية التي استهدفت في الصباح عن ثكنة ابرانيت التي ادت الى مزيد من القتلى.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...