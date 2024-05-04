الإحتلال يفجر منزل عائلة بدران ويرتكب مجزرة جديدة ببلدة دير الغصون

العالم – خاص بالعالم

هنا بحثٌ مستمر عن جثث شهداء تحت أنقاض هذا المنزل، مشهدٌ واحد في الضفة الغربية من بين عشرات آلاف المشاهد في قطاع غزة.

وقال عبد الله نعيرات الضابط في الاسعاف الفلسطيني:" الشهيد كان بدون رأس وبعد فتره بذل عناصر الدفاع المدني جهدهم محاولين البحث".

صيدٌ ثمين؛ توصيف الاحتلال الاسرائيلي للمتحصنين داخلَ منزل عائلة بدران التي احتضنت علاء شريتح وتآمر فقها الذي يدّعي الاحتلال بأنهما نفذا عملية إطلاق نار في بلدة بيت بيد مطلع نوفمبر الماضي، أدت لمقتل مستوطن وإصابة آخرين.

مقابلة

الحرب في الضفة الغربية بدأت تتوسع من المخيمات التي تنشط فيها الكتائب المسلحة إلى القرى والبلدات التي تحتضن المقاومين، في محاولة من الاحتلال الاسرائيلي.

لكي وعي الفلسطينيين بأن احتضان المقاومين سيكلف المنازل والأرواح، وأن المقاومة وإن تمددت في الضفة الغربية لن يُسمح لها بأن تُحول إلى معسكرٍ كبير كما في غزة.

بيد أن الفلسطينيين أثبتو بأن الضفة الغربية وقطاع غزة وان مُزقت أوصالهما فساحة المواجهة فيهما مفتوحة حتى التحرير.

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