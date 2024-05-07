كاميرا العالم توثّق الواقع الصعب الذي يعيشه النازحون في مدينة رفح

العالم – خاص بالعالم

بدأت "اسرائيل"عمليتها العسكرية شمال قطاع غزة، أجبرت أعدادا كبيرة من الناس بالنزوح نحو وبعد وادي قطاع غزة الى مناطق الوسط حيث جيش الاحتلال الاسرائيلي بدأ عمليات عملية عسكرية في المناطق الشرقية لمدينة رفح.

فهذه المنطقة التي يتواجد فيها الناس هي منطقة خالية من الموارد الاساسية اللازمة ومن ما يحتاجه النازحون، كدورات المياه وخطوط المياه، وأي مؤسسة تكفل انشاء واستقبال هؤلاء النازحين الذين يفترشون الارض ويلتحفون السماء انتظارا لأي مؤسسة دولية وانتظارا لاي جهة رسمية تتولى امرهم بعد ان نزحوا وهربوا من الموت.

وكان الإحتلال الاسرائيلي عندما طلب من سكان مدينة رفح، اللجوء الى مواصي خان يونس، ومواصي دير البلح، كان يعلم جيدا ان هذه المناطق هي غير صالحة للسكن وهذه المناطق غير مأهولة بالسكان او المؤسسات المدنية والخدماتية ولا يوجد اي مصادر لمياه شرب أو للخدمات لذلك ستكون هذه الأماكن بيئة خصبة لانتشار الاوبئه والامراض، ولا يوجد اي منظمة دولية تعمل في هذا المكان، ولا يوجد بلديات تعمل على ازالة القمامة المنتشرة في مناطق مختلفة من منطقة دير البلح ومواصي خان يونس، ما يزيد الاوضاع الانسانية صعوبة وتفاقما في ظل استمرار الحرب الاسرائيلية على القطاع.

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