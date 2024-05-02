وزير الطرق الإيراني يدعو لتأسيس صندوق استثمار مشترك مع الإمارات

العالم – إيران

ولفت مهرداد بذرباش، في كلمة له مساء الأربعاء أمام غرفة تجارة أبوظبي أن إيران والإمارات تربطهما خلفية تاريخية وعلاقات اقتصادية وتجارية عريقة؛ مؤكدا أن حجم التجارة المشتركة الذي يبلغ 27 مليار دولار سنويا، يدل على عمق الأواصر القائمة بين هذين البلدين.

ومضى وزير الطرق الإيراني إلى القول إن الإمارات العربية المتحدة، تعدّ بالنسبة لإيران ثاني أكبر شريك اقتصادي بعد الصين؛ منوها بالدور الخاص الذي يؤديه رجال الأعمال وغرف التجارة في تعزيز هذه العلاقات.

وأردف بذرباش أن إيران هي قطب تجارة الترانزيت في المنطقة، وجسر فريد يصل بين الشمال والجنوب؛ داعيا الإمارات لاغتنام هذه الفرص والاستفادة من الموانئ اللوجستية الإيرانية، والاستثمار في مشاريع تطوير موانئ إيرانية جديدة، لأن ذلك بلا شك يصب في تنمية اقتصادها ويسهل وصولها إلى دول أوراسيا.

وعقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران والامارات في أبو ظبي يومي الثلاثاء والاربعاء اجتماعها الاول، حيث تسعى الدولتين إلى تعزيز علاقاتهما الثنائية.

وهذا هو الاجتماع الأول منذ 10 سنوات للجنة التعاون الاقتصادي الثنائي المشترك، بحضور وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني مهرداد بذرباش ووزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري.

بذرباش يلتقي نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

والتقى وزير الطرق والمواصلات الإيراني مهرداد بذرباش نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وزار بذرباش الإمارات، للمشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران والإمارات.

وتم اللقاء يوم الأربعاء في أبوظبي بعد أن شارك وزير الطرق والمواصلات رئيس اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران والإمارات في هذه اللجنة كما عقد لقاء مع رجال الأعمال وأعضاء غرفة تجارة أبوظبي.

وناقش الطرفان خلال اللقاء العلاقات والتعاون بين البلدين لا سيما تطوير التجارة بينهما.

وأجرى بذرباش خلال الزيارة للإمارات محادثات مع المسؤولين ورجال الأعمال الإماراتيين بخصوص توسيع التجارة بين البلدين.

وقال الوزير بذرباش للصحفيين إنه في ظل الإجراءات التي وضعت على جدول الأعمال، فمن المتوقع أن تصل قيمة التجارة بين البلدين إلى 30 مليار دولار.