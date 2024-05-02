المقاومة العراقية تستهدف معقلا حيويا للإحتلال في "أم الرشراش"

العالم - العراق

وأكدت المقاومة العراقية في بيان لها اليوم، استمرارها في دك معاقل الأعداء، ردّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وجاء بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في العراق ..

بسم الله الرحمن الرحيم

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميـــــة في العـــراق صباح اليــوم الخميس المـــــوافق 2 / 5 / 2024 ، هــــــدفاً حيويــــاً في إيلات ” أم الرشراش “ بأراضينا المحتلة ، بواسطة الطيران المسيّر ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق

الخميس ٢٣ - شوال - ١٤٤٥ هـ

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد استهدفت الليلة الماضية، هدفا حيويا في الجولان السوري المحتل بواسطة الطيران المسير.