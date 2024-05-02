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الامن العراقي يوقع 16 إرهابيا في 3 محافظات

الامن العراقي يوقع 16 إرهابيا في 3 محافظات
الخميس ٠٢ مايو ٢٠٢٤ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

القى الامن العراقي القبض على 16 إرهابيا وإحبط تشكيل خلية إرهابية في كركوك ونينوى والأنبار شمال وغرب البلاد.

العالم - العراق

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن جهاز الأمن الوطني العراقي قوله في بيان اليوم: "استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارزنا في محافظة كركوك من القبض على أحد العناصر البارزة في جماعة "داعش الإرهابي".

وأوضح البيان أن مفارز الجهاز تمكنت من إحباط تشكيل خلية إرهابية والقبض على أفرادها المكونين من اربعة أشخاص، لافتا إلى أنهم اعترفوا خلال التحقيق بوجود مخبأ سري لهم تم العثور بداخله على عدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وعتاد متنوع ومواد تصنيع متفجرة.

وتمكنت المفارز الأمنية في محافظات نينوى والأنبار وكركوك من القبض على 15 إرهابيا صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية، حيث تمت إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وكانت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في العراق أعلنت أمس الأول عن اعتقال إرهابي في محافظة كركوك.

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