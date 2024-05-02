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وزير الخارجية الإيرانية يؤكد على توسيع العلاقات مع لبنان

وزير الخارجية الإيرانية يؤكد على توسيع العلاقات مع لبنان
الخميس ٠٢ مايو ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

دعا وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان خلال استقباله السفير الإيراني لدى بيروت، إلى تطوير العلاقات بين إيران ولبنان في المجالات السياسية والاقتصادية.

العالمإيران

وقدم السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، شرحا لوزير الخارجية عن أحدث مستجدات العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولبنان وكذلك اعتداءات الكيان الصهيوني على لبنان والمقاومة والشعب في لبنان.

أما وزير الخارجية فقد شدد على ضرورة استمرار الجهود لمتابعة توسيع العلاقات بين البلدين لا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية، كما أكد أهمية لبنان ودوره في محور المقاومة ضد الكيان الصهيوني المعتدي.

واكد أميرعبداللهيان مرة أخرى على ضرورة تفاهم الاحزاب والمجموعات اللبنانية لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان.

وأضاف أنه يبدو أن بلدان المنطقة مهتمة بهذا الأمر أيضا وهي بصدد المساعدة على تسوية الموضوع.

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