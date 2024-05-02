وزير الخارجية الإيرانية يؤكد على توسيع العلاقات مع لبنان

العالم – إيران

وقدم السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، شرحا لوزير الخارجية عن أحدث مستجدات العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولبنان وكذلك اعتداءات الكيان الصهيوني على لبنان والمقاومة والشعب في لبنان.

أما وزير الخارجية فقد شدد على ضرورة استمرار الجهود لمتابعة توسيع العلاقات بين البلدين لا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية، كما أكد أهمية لبنان ودوره في محور المقاومة ضد الكيان الصهيوني المعتدي.

واكد أميرعبداللهيان مرة أخرى على ضرورة تفاهم الاحزاب والمجموعات اللبنانية لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان.

وأضاف أنه يبدو أن بلدان المنطقة مهتمة بهذا الأمر أيضا وهي بصدد المساعدة على تسوية الموضوع.