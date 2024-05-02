طلاب جامعة الكوفة في وقفة احتجاجية تنديدا بالعدوان على غزة + فيديو

العالم – العراق

وندد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة بمساعدة ودعم الولايات المتحدة والغرب.

وعبر الطلبة والأساتذة عن رفضهم واستنكارهم لسياسات قمع طلبة الجامعات في أميركا ودول غربية، الذين اعتصموا احتجاجا على سياسات الإبادة الجماعية وممارسات الولايات المتحدة والغرب الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

كما شهدت الجامعة التكنولوجية في بغداد وقفة تضامنية دعما للمتظاهرين المناهضين للصهاينة والمناصرين لغزة وفلسطين في الجامعات الأميركية والأوروبية.

وقفة تضامنية

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