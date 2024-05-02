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غارات العدوان الأمريكي البريطاني على الحديدة ..المقاومة اليمنية ترد

غارات العدوان الأمريكي البريطاني على الحديدة ..المقاومة اليمنية ترد
الخميس ٠٢ مايو ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

استهدف طيران العدوان الأمريكي البريطاني مطار الحديدة الدولي بخمس غارات، في إطار العدوان المتواصل على اليمن، بسبب موقفه من الحرب على غزة.

العالم - اليمن

وتم ذلك بعد يومين من شنه غارة على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف وسط تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي في أجواء المحافظة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن العدوانَ الأمريكي البريطاني لن يمر دون رد وعقاب مؤكدة أنها لن تتردد في استهداف مصادر التهديد برا وبحرا وستواصل حظر الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي.

الى ذلك كشفت صحيفة مارين تايمز المعنية بأخبار البحرية الأمريكية أن اليمنيين يحددون مواقع السفن ثم يطلقون طائرات وصواريخ عليها وينتقلون إلى مكان آخر مما يجعل من الصعبِ تعقبهم .

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، تستهدف المقاومة اليمنية "أنصارالله" بصواريخ ومسيرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.

هذا ويقع مطار الحديدة جنوب المحافظة المطلة على البحر الأحمر غرب اليمن، ويضم مدرجا طوله 3 كيلومترات، وتعد الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي مطارا دوليا و3 موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

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