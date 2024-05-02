فيديو خاص: صحفي يكشف عن تطورات خطيرة في غزة!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: ان القصف الاسرائيلي لم يتوقف عن تل الهوى والشيخ عجلين في جنوب غزة، مستهدفا المنازل الآمنة ، خاصة بالقرب من مسجد حسن البنا ما ادى الى ارتقاء عدد من الشهداء وجرح آخرين.

وتابع ان الاحتلال يواصل استهداف قوافل المساعدات من الجنوب الى شمال قطاع غزة وقام قبل ساعات باستهداف شاحنات محملة بالمساعدات بالقرب من دوار الكويت ما ادى الى استشهاد سائق احدى الشاحنات، علما بان الشاحنات تدخل الى شمال القطاع بالتنسق مع الاحتلال.

واوضح مراسل العالم ان الاحتلال كذلك كثف غاراته على المنطقة الوسطى والمغراقة و حي الزهراء وجحر الديك ومخيم البريج، ما ادى الى استشهاد واصابة عدد من الفلسطينيين.

واكد ان المقاومة اليوم تمكنت من اطلاق عدد كبير من القذائف الصاروخية على تجمع للآليات والدبابات الاسرائيلية في محور نتساريم الذي يعتبر مركز عمليات الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة.

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