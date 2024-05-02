أميرعبداللهيان يعود دبلوماسي سوري أصيب في الهجوم على القنصلية الإيرانية

العالم – إيران

وكان هذا الدبلوماسي لوزارة الخارجية السورية قد أصيب بشدة جراء الهجوم الصاروخي الإرهابي للكيان الصهيوني على المبنى القنصلي بسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق، وانتقل إلى طهران لاستكمال العلاج.

واطلع وزير الخارجية الإيرانية خلال عيادة الدبلوماسي السوري، على آخر مستجدات حالته الطبية والعلاجية من قبل الطاقم الطبي المعالج، سائلا الباري عز و جل بالشفاء العاجل له.

وكان رئيس الدبلوماسية الإيرانية قد سافر إلى دمشق عقب الهجوم الصاروخي للكيان الصهيوني على السفارة الإيرانية في دمشق، وحضر على هامش الزيارة، إلى المستشفى المركزي بدمشق برفقة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ليعود هذا الدبلوماسي.