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أميرعبداللهيان يعود دبلوماسي سوري أصيب في الهجوم على القنصلية الإيرانية

أميرعبداللهيان يعود دبلوماسي سوري أصيب في الهجوم على القنصلية الإيرانية
الخميس ٠٢ مايو ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

عاد وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان، دبلوماسيا سوريا أصيب جراء هجوم الكيان الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق، والذي نقل إلى طهران لاستكمال مراحل العلاج.

العالمإيران

وكان هذا الدبلوماسي لوزارة الخارجية السورية قد أصيب بشدة جراء الهجوم الصاروخي الإرهابي للكيان الصهيوني على المبنى القنصلي بسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق، وانتقل إلى طهران لاستكمال العلاج.

واطلع وزير الخارجية الإيرانية خلال عيادة الدبلوماسي السوري، على آخر مستجدات حالته الطبية والعلاجية من قبل الطاقم الطبي المعالج، سائلا الباري عز و جل بالشفاء العاجل له.

وكان رئيس الدبلوماسية الإيرانية قد سافر إلى دمشق عقب الهجوم الصاروخي للكيان الصهيوني على السفارة الإيرانية في دمشق، وحضر على هامش الزيارة، إلى المستشفى المركزي بدمشق برفقة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ليعود هذا الدبلوماسي.

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