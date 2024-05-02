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غريب آبادي: سيتم الافراج عن 28 سجيناً باكستانياً

غريب آبادي: سيتم الافراج عن 28 سجيناً باكستانياً
الخميس ٠٢ مايو ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب الشؤون الدولية في السلطة القضائية الإيرانية أنه سيتم الافراج عن 28 سجينا باكستانيا وبالمقابل سيتم الإفراج عن بعض المواطنين الإيرانيين المسجونين في باكستان.

العالمإيران

وقال كاظم غريب آبادي في تصريح له اليوم الخميس: سيتم خلال زيارة رئيس السلطة القضائية الى محافظة هرمزكان (جنوب)، الافراج عن 28 سجينا باكستانيًا كانوا معتقلين بتهمة الدخول والصيد غير القانوني في المياه الاقليمية الايرانية ، وذلك في ظل الرافة الإسلامية مع تعليق جزء من عقوبة السجن الصادرة بحقهم، ليعودوا بعد الافراج عنهم الى بلادهم.

وأضاف: في إطار الاتفاقيات المبرمة مع باكستان، سيتم ايضا إطلاق سراح بعض المواطنين الإيرانيين المسجونين في هذا البلد، وستستمر هذه العملية بين البلدين حتى يتم تحديد مصير جميع الأشخاص المحتجزين لديهما.

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