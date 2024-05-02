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عدوان اسرائيلي على ريف العاصمة السورية دمشق

عدوان اسرائيلي على ريف العاصمة السورية دمشق
الخميس ٠٢ مايو ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم في سوريا ان الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان اسرائيلي بالصواريخ استهدف مبنى في منطقة نجها بمحيط العاصمة السورية دمشق.

وذكرت مصادر سورية ان العدوان أوقع عددا من الاصابات .

يتبع ..

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