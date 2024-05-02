المقاومة العراقية تضرب "هدفين حيويين" في تل ابيب وآخرا في بئر السبع

العالم - العراق

وفي بيانين منفصلين قالت المقاومة الإسلامية في العراق:

بسم الله الرحمن الرحيم

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميـــــة في العـــراق هدفين حيويين في تل أبيب بأراضينا المحتلة ظهر يوم الخميس الموافق 2 / 5 / 2024، بصواريخ الأرقب “ كروز مطور ” ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق

الجمعة ٢٤ - شوال - ١٤٤٥ هـ

كما جاء في بيان سابق صادر عن المقاومة الإسلامية في العراق:

بسم الله الرحمن الرحيم

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميـــــة في العـــراق هدفاً حيوياً في بئر السبع بأراضينا المحتلة ظهر اليوم الخميس الموافق 2 / 5 / 2024، بصواريخ الأرقب “ كروز مطور ” ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق

الخميس ٢٣ - شوال - ١٤٤٥ هـ

وأفادت وكالة "صابرين نيوز" على حسابها على التلغرام ان المقاومة الاسلامية في العراق استهدفت مركز غليلوت الاستخباري التابع للموساد في "تل ابيب " .



كما استهدفت مقر ابراهام الاستخباري والمهم لجيش الاحتلال والذي يقع داخل منطقة بئر السبع في اراضينا المحتلة .

وتشن المقاومة الاسلامية في العراق هجمات ضد أهداف حيوية تابعة للاحتلال الاسرائيلي تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر 2023 لعدوان إسرائيلي مدمر بدعم أمريكي، خلف أكثر من 112 ألفا بين شهيد وجريح، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

ويواصل الكيان الإسرائيلي عدوانه المدمر على غزة، رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثوله أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.