قائد الثورة الاسلامية: العمل القرآني من أكثر الأعمال الإسلامية مباركة

العالم - إيران

وجاء في نص رسالة قائد الثورة ردا على رسالة حجة الإسلام محمد قمي رئيس منظمة الدعاية الإسلامية بشأن تفاصيل الحركة الوطنية التآزرية تحت عنوان "العيش مع الآيات القرآنية":

بسم الله الرحمن الرحيم

العمل القرآني هو من أكثر الأعمال الإسلامية والجهادية مباركة ويجب الحرص على عدم ترك هذه الحركة في منتصف الطريق.

يعد عدم متابعة العمل وعدم تحديث الخطط بمثابة الآفة الكبرى على الأعمال الكبيرة.

فيما يتعلق بالقرآن، فإن المهمة الضرورية الأولى هي فهم معاني كلام الله، وبالطبع الحفظ مهم جدًا أيضًا.

يذكر انها انطلقت الحملة الوطنية لـ"العيش مع الآيات القرآنية" في شهر رمضان والتي ركزت على حفظ آيات من القرآن الكريم بمشاركة أكثر من 10 ملايين شخص وتمحورت حول 30 آية من كتاب الله الكريم.