سريع يعلن بدء المرحلة 4 من التصعيد باستهداف سفن الاحتلال

العالم - اليمن

وفي بيان تلاه ناطق القوات المسلحة خلال المسيرة المليونية التي شهدها ميدان السبعين عصر اليوم، تحت شعار (وفاء يمن الأنصار لغزة الأحرار)، قال العميد يحيى سريع: نتابع تطورات العدوان الإسرائيلي والأمريكي والتحضير الجدي لتنفيذ عملية عسكرية عدوانية ضد منطقة رفح.

وأضافت القوات المسلحة اليمنية: نتابع العرض المطروح على المقاومة والذي يريد فيه العدو انتزاع ورقة الأسرى دون وقف دائم لإطلاق النار.

وأعلنت القوات المسلحة بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد تنفيذا لتوجيهات السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني.

وأعلنت بدء مرحلة استهداف كافة السفن المخترقة لقرار حظر الملاحة الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من البحر الأبيض المتوسط في أي منطقة تطالها أيدينا.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنه إذا اتجه العدو الإسرائيلي لشن عملية عسكرية عدوانية على رفح فسنفرض عقوبات شاملة على جميع سفن الشركات التي لها علاقة بالإمداد والدخول للموانئ الفلسطينية المحتلة من أي جنسية كانت.

وأضافت سنمنع جميع سفن الشركات المرتبطة بموانئ الاحتلال من المرور في منطقة عملياتنا بغض النظر عن وجهتها، مؤكدة أنها لن تترد في التحضير والاستعداد لمراحل تصعيدية أوسع وأقوى حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة.

وأعلن قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، الخميس الفائت، أن إجمالي العمليات اليمنية المنفذة دعما لفلسطين منذ بداية معركة طوفان الأقصى بلغ 156 عملية في البحر الأحمر والعربي والمحيط الهندي وجنوب فلسطين المحتلة، ونفذت بعدد 606 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة استهدفت 107 سفن، وقصفت أهدافا للعدو في فلسطين المحتلة بـ111 ما بين صاروخ باليستي ومجنح وطائرة مسيرة، بالإضافة إلى إسقاط 3 طائرات تجسس مقتلة من نوع MQ9.

ومنذ بدء العدوان الصهيوني على غزة دشنت القوات المسلحة اليمنية 3 مراحل تصعيد ضد كيان العدو الصهيوني، ابتداء من حظر الملاحة البحرية لكيان العدو الصهيوني في البحر الأحمر، ثم ملاحة السفن المرتبطة بالعدو.

ومع تواصل العدوان الصهيوني على غزة وسعت القوات المسلحة من دائرة عملياتها لتشمل ملاحة العدو في البحر العربي وصولا إلى المحيط الهندي، واستهداف سفن العدوان الأمريكي البريطاني ردا على عدوانها على بلادنا.

نص بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: {وكان حقا علیۡنا نصۡر ٱلۡمؤۡمنین } صدق الله العظيم

تتابع القوات المسلحة اليمنية تطورات المعركة في قطاع غزة من استمرار للعدوان الإسرائيلي والأمريكي والتحضير لتنفيذ عملية عسكرية عدوانية تستهدف منطقة رفح، وكذلك نتابع العرض المطروح على المقاومة والذي يريد فيه العدو انتزاع ورقة الأسرى دون وقف دائم لإطلاق النار.

وعليه وتنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني واستجابة لنداءات المقاومة الشعب الفلسطيني المظلوم ومع تعنت العدو الإسرائيلي والأمريكي فإن القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى تعلن بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد وعلى النحو التالي:

أولا: استهداف كافة السفن المخترقة لقرار حظر الملاحة الاسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحر الأبيض المتوسط في أي منطقة تطالها أيدينا .

ثانيا: يبدأ تنفيذ هذا من ساعة إعلان هذا البيان.

ثالثا: في حال اتجه العدو الإسرائيلي إلى شن عملية عسكرية عدوانية على رفح، فإن القوات المسلحة اليمنية ستقوم بفرض عقوبات شاملة على جميع سفن الشركات التي لها علاقة بالإمداد والدخول للموانئ الفلسطينية المحتلة من أي جنسية كانت وستمنع جميع سفن هذه الشركات من المرور في منطقة عمليات القوات المسلحة وبغض النظر عن وجهتها.

إن القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى ثم استنادا إلى دعم وإسناد أبناء الشعب اليمني العظيم وكافة أحرار الأمة لن تتردد في التحضير والاستعداد لمراحل تصعيدية أوسع وأقوى حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة.

والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير

عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا

والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة

صنعاء 24 شوال 1445للهجرة

الموافق لل3 من مايو 2024م

صادر عن القوات المسلحة اليمنية