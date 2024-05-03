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خطة إسرائيلية لاجتياح رفح.. ما علاقة الامارات ومصر؟

الجمعة ٠٣ مايو ٢٠٢٤ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

سلط برنامج العين الإسرائيلية الضوء على محاور اهتمام الإعلام العبري، وابرزها تهديدات نتنياهو بالهجوم على ر فح، إضافة إلى زيارة بلينكن إلى الأراضي المحتلة وتهديدات رئيس أركان جيش الاحتلال بالهجوم على لبنان، فضلا عن آخر الاستطلاعات حول شعبية نتنياهو المتراجعة.

العالم - العین الإسرائيلية

بعد تصريحات نتنياهو الأخيرة بشأن الهجوم على رفح مع صفقة تبادل للأسرى أو بدونها، بدأ الإعلام العبري بالحديث عن خطة الهجوم التي تتضمن إجلاء النازحين بالتنسيق مع مصروالامارات.

وأطلق سموتريش وبن غفير تهديدات لنتياهو من مغبة صرف النظر عن الهجوم على رفح مقابل صفقة تبادل للأسرى.

نتنياهو الخائف من أمر اعتقاله الذي تدرسه المحكمة الجنائية الدولية يستنجد بعائلات الأسرى التي تتهمه بعرقلة صفقة تبادل للضط على المحكمة للامتناع عن اصدار امر الاعتقال ضده.

وغالبية الصهاينة لا يصدقون رئيس حكومتهم الذي يتحدث عن انتصار مطلق على المقاومة.

وعلى خلفية الفشل في تحقيق الأهداف رأي 58 بالمئة من الإسرائيليين أن على نتنياهو الاستقالة من منصبه والذهاب إلى انتخابات مبركة، ومازال غانتس يتقدم فيها على رئيسه.

شارك في نقاش هذه المحاور المختص بالشؤون الإسرائيلية على حيدر.

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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