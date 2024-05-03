طهران: مواجهة مظاهرات الطلاب بعنف أسقط قناع النفاق عن وجوه دعاة حقوق الانسان

العالم - إيران

وكتب المتحدث باسم الوزارة الخارجية الإيرانية، على حسابه الخاص على قناة إكس: "تصرفات مسؤولي الادارة الأمريكية في تشويه الواقع ووصف الغضب والاحتجاجات الحقيقية للطلاب والأكاديميين باعتبارهم معاديين للسامية، هو من أجل تبرير واستخدام أدوات القمع والعنف لإسكات الاحتجاجات السلمية".

وأضاف كنعاني: "ان وصف تجمعات الطلاب المؤيدين لفلسطين بالمعاديين للسامية لا يقلل من بشاعة أفعال الاداراة الأمريكية من قمع المحتجين".

وتابع: "لقد أعلن جزء كبير من اليهود، بما في ذلك الطلاب اليهود، عن اشمئزازهم من جرائم الكراهية التي يرتكبها النظام الصهيوني والدعم المخزي له من قبل الحكومة الأمريكية".

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية: "مواجهة مظاهرات الطلاب بعنف أسقطت قناع النفاق عن أوجه من يدعون الدفاع عن حرية التعبير وحقوق الإنسان".