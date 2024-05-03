الأونروا: الحرب على غزة هي حرب على النساء

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وقالت الوكالة ان 37 طفلا يفقدون أمهاتهم كل يوم فيما تواجه قرابة ستة عشر الف امراة حامل أو مرضعة ظروفا بالغة القساوة.

اما مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا قال في بيان نقلا عن الدفاع المدني الفلسطيني أنّ ثمّة أكثر من عشرة آلاف فلسطيني مفقود تحت أنقاض غزة في ظل العدوان المتواصل منذ نحو سبعة أشهر. محذرا من ان عملية انتشال الجثث من تحت الانقاذ ستستغرق ثلاثة اعوام في ظل نقص المعدات والالات الثقيلة في اشارة الى تحديات التي يواججها الدفاع المدني الفلسطيني في عمليات انتشال الجثث باستخدام الأدوات البدائية المتوفرة في الوقت الراهن.

لليوم العاشر بعد الـ200 يواصل الاحتلال الاسرائيلي حرب الابادة على غزة غير مباليا بتصاعد الاحتجاجات العالمية ضده والمطالبة بوقف فوري للعدوان على غزة.

وكثف الاحتلال غاراته على مدينتي رفح وغزة مرتكبا ثلاث مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها عشرات الشهداء و الجرحى حسب وزارة الصحة الذي لفتت الى ان هناك عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات بسبب عدم تمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

في مدنية رفح جنوبي القطاع استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال واصيب اخرون جراء قصف الاحتلال احد المنازل. واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة بمخيمِ البريج وسط قطاعِ غزة موقعة عددا من الشهداء و الجرحى.