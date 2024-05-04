تطورات مساعي هدنة غزة وتريث حماس بالإجابة

العالم - مع الحدث
- ما أهمية دور مصر في هذه المسعى من خلال توظيف علاقتها بحماس من جهة والكيان من جهة أخرى لضمان إنجاحه؟
- هل وافق الاحتلال نهائيا على هدنة طويلة الأمد مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية والانسحاب من ممر نتساريم؟
- ماذا عن تأكيد البيت الأبيض مع وصول بيرنز إلى القاهرة، إستمرار المحادثات للتوصل إلى صفقة وعدم تغيير رأيه برفض عملية كبيرة في رفح؟
- ما أهمية ما أعلنه الناطق العسكري باسم القوات المسلحة اليمينة عن بدء ما وصفه بالمرحلة الرابعة التي تشمل استهداف لسفن المتجهة إلى المؤاني الإسرائيلية في البحر المتوسط؟
هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.
وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين سهيل ناطور، والباحث في العلاقات الدولية يسري عبيد.
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