تطورات مساعي هدنة غزة وتريث حماس بالإجابة

العالم - مع الحدث

ما أهمية دور مصر في هذه المسعى من خلال توظيف علاقتها بحماس من جهة والكيان من جهة أخرى لضمان إنجاحه؟

هل وافق الاحتلال نهائيا على هدنة طويلة الأمد مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية والانسحاب من ممر نتساريم؟

ماذا عن تأكيد البيت الأبيض مع وصول بيرنز إلى القاهرة، إستمرار المحادثات للتوصل إلى صفقة وعدم تغيير رأيه برفض عملية كبيرة في رفح؟