برنامج الأغذية العالمي: الجماعة تتجه نحو جنوب قطاع غزة

العالم - خاص بالعالم

آلة القتل الإسرائيلية تواصل ارتكاب المزيد من المجازر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، دون رادع أو مانع. وفي جديد جرائمه، استأنف طيران الاحتلال منذ الساعات الأولى فجرا، استهداف مناطق في شرق مخيم النصيرات وسط القطاع، كما استهدف قصف مدفعي محيط وادي غزة شمال مخيم النصيرات ما اسفر عن سقوط شهداء وجرحى.



الى ذلك سقط شهداء وأصيب آخرون جراء استهداف منزل في حي الجنينة شرق رفح كما أسفر قصف استهدف منطقة الفراحين شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة عن سقوط جرحى.



وانتشلت الطواقم الطبية، ثلاثة شهداء وثلاث إصابات من منزل عائلة الحوراني الذي قصفته طائرات الاحتلال بمنطقة الصفطاوي شمال غزة.



ميدانيا، تواصل كتائب القسام التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في عدة محاور، كما واصلت قصف مواقع الاحتلال في غلاف غزة، ودك تحشداته العسكرية في مختلف محاور التوغل.



وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري إنها استهدفت مقر قيادة المحور الجنوبي “نتساريم” بقذائف الهاون من العيار الثقيل، كما استهدفت قوات العدو المتواجدة في محور “نتساريم” بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى، وأكدت في بلاغ عسكري آخر أنها استهدفت تجمعات قوات الاحتلال بالقرب من كيبوتس “نيريم” برشقة صاروخية.



من جانبه، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية 'تيدروس أدهانوم غيبرييسوس' عبر منصة إكس من أن أي هجوم عسكري إسرائيلي على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة قد يؤدي إلى حمام دم، داعيا إلى وقف إطلاق النار.



وأضافت المنظمة في بيانها أن ذلك سيضعف أيضا النظام الصحي المعطل بالفعل، في وقت لا يزال اثنا عشر فقط من أصل ستة وثلاثين مستشفى في غزة يعمل، وأن النظام الصحي المتعثر لن يكون قادرا على تحمل حجم الدمار المحتمل الذي قد يسببه التوغل.