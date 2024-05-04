شاهد.. امرأة ورجل يضرمان النار بنسخة من القرآن الكريم وعلم فلسطين في السويد

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ووثق مقطع مصور متداول على منصات التواصل الاجتماعي لحظات إقدام امرأة تحمل الصليب وآخر يرفع علم الاحتلال الإسرائيلي وهما يضرمان النار بنسخة من القرآن الكريم، وسط حماية من رجال الشرطة.



وفقا للمشاهد المتداولة، أقدم الشخصان على إشعال النار بالعلم الفلسطيني أيضا في الموقع ذاته، في حين تصاعدت صرخات الاستنكار من الموجودين وراء السياج الأمني.



والصيف الماضي، تعرضت السويد لانتقادات حادة من دول إسلامية وعربية فضلا عن السخط الشعبي جراء تكرار واقعة إحراق نسخ من القرآن من قبل لاجئ عراقي يدعى سلوان موميكا تحت حماية من الشرطة.

على إثر ذلك، هاجم محتجون السفارة السويدية في العاصمة العراقية بغداد مرتين في تموز/ يوليو، ما أدى إلى اندلاع حريق في المجمع في المحاولة الثانية.



وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ألغت مصلحة الهجرة السويدية تصريح إقامة موميكا، قائلة إنه زودها بمعلومات كاذبة عند تقديم طلب اللجوء، ليتوجه بعد ذلك إلى النرويج التي ألقت القبض عليه من أجل إعادته "في أسرع وقت ممكن" إلى السويد، بموجب اتفاقية دبلن بشأن اللاجئين.