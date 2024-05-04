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فرنسا تمنع رئيس جامعة بريطانية اصله فلسطيني من حضور مؤتمر حول غزة

فرنسا تمنع رئيس جامعة بريطانية اصله فلسطيني من حضور مؤتمر حول غزة
السبت ٠٤ مايو ٢٠٢٤ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس جامعة غلاسكو البريطاني الفلسطيني غسان أبو ستة أنه منع من دخول فرنسا، وكان من المقرر أن يلقي كلمة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي عن تجربته كطبيب في غزة خلال الهجوم الإسرائيلي.

العالم _ أوروبا

وأوضح أبو ستة عبر منصة "إكس": أنا الآن في مطار شارل ديغول. وقد منعوني من دخول فرنسا. يفترض أن أتحدث أمام مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم (السبت). هم يمنعونني بحجة أن الألمان منعوا دخولي إلى أوروبا لمدة عام.

وأكد مصدر في الشرطة أن وثيقة حظر (دخول) أبو ستة إلى منطقة "شنغن" الصادرة عن ألمانيا حالت دون دخوله إلى باريس.

وفي منتصف أبريل، منع أبو ستة ووزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس من دخول ألمانيا للمشاركة في "المؤتمر الفلسطيني" الذي كان من المفترض انعقاده في برلين، ولكن الشرطة أوقفته بعد ساعة من بدايته.

وتعليقا على ذلك قالت السلطات الألمانية إن هذا الإجراء يرمي إلى منع أي دعاية "معادية للسامية"، حسب تعبیرها.

وفي مقطع فيديو بثه في اليوم ذاته، أوضح أبو ستة أنه منع من دخول الأراضي الألمانية، واستنكر قمع حرية التعبير في ألمانيا التي وصفها بأنها "شريكة لجيش الاحتلال الإسرائيلي" في إسكات الشهود على جريمة الإبادة الجماعية في غزة.

وعمل الدكتور غسان أبو ستة لمدة 43 يوما في مجمع الشفاء بغزة في ذروة العدوان على غزة، وكان من المفترض أن يشارك في جلسة يعقدها مجلس الشيوخ الفرنسي بدعوة من السيناتور المدافعة عن البيئة ريموند بونسيه مونج.

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