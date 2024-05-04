السبت ٠٤ مايو ٢٠٢٤
٠٥:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش 04-05-2024

السبت ٠٤ مايو ٢٠٢٤ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش 04-05-2024

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش 03-05-2024

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 03-05-2024