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بصاروخ الأرقب 'كروز مطور'..

المقاومة الإسلامية للعراق تستهدف ميناء حيفا بأراضي فلسطين المحتلة

المقاومة الإسلامية للعراق تستهدف ميناء حيفا بأراضي فلسطين المحتلة
السبت ٠٤ مايو ٢٠٢٤ - ١٠:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان لها فجر اليوم الاحد، ان مجاهدوها استهدفوا عصر السبت ميناء حيفا بالاراضي الفلسطينية المحتلة بواسطة صاروخ الأرقب “كروز مطور”. وأكدت “الاستمرار بدك معاقل الأعداء”.

العالم - العراق

وهذا نص البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية في العراق:

بسم الله الرحمن الرحيم
أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميـــــة في العـــراق ميناء حيفا بأراضينا المحتلة عصر يوم السبت الموافق 4 / 5 / 2024 ، بواسطة صاروخ الأرقب “كروز مطور” ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

المقاومة الإسلامية في العراق
الأحد ٢٦ – شوال – ١٤٤٥ هـ

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