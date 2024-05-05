اجتماعات القاهرة بشأن صفقة غزة ورد حماس المكتوب

العالم - مع الحدث

هل يلبی مطلب حماس حال وقف العدوان بشكل نهائي والانسحاب التام لقوات الاحتلال والضمانات المكتوبة بنص واضح؟

ماهي التنازلات التي قدمها الطرفان المعنيان بالتوصل الی اتفاق بحسب الوسيط المصري وأدت الی تقدم في المحادثات في يقول غانتس انه لم يصلهم الرد الرسمي بعد لمناقشته في الكابينت؟

ماذا تعني مشاركة بايدن في الاتصالات باعتبار الصفقة عنصراً حاسماً في استراتيجية أوسع داخلياً وخارجياً؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الامين العام السابق للمؤتمر القومي العربي معن بشور، والباحث بالشؤون الاميركية توفيق طعمة.