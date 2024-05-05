اللواء رشيد: 240 مقاتلة ومنظومة دفاعية ساعدت "إسرائيل" لمواجهة عملية "الوعد الصادق"

العالم - ايران

وقال اللواء رشيد في تصريح له إن عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتهما حماس وعملية "الوعد الصادق" وهي العمل العسكري المباشر الذي قامت به إيران ضد الكيان الصهيوني، أظهرتا بوضوح أن الكيان الصهيوني هش للغاية.

وأضاف، لن يعود شيء إلى ما قبل طوفان الأقصى والعمل العسكري المباشر للجمهورية الإسلامية. وأي رد فعل من جانب الكيان للخروج من المستنقع الذي وقع فيه سيؤدي إلى مزيد من الانهيار.

وأكد اللواء رشيد أن محور المقاومة له اليد الطولى، وأفق العشر سنوات المقبلة هو لمحور المقاومة. وسيتم إعادة قراءة التاريخ من جديد.

وأضاف، لم يجرؤ الكيان الصهيوني على أن يعرض للعالم صور القاعدتين العسكريتين؛ لو لم يهب الأمريكيون والبريطانيون والفرنسيون والقيادة المركزية لمساعدة الكيان الصهيوني، لكانت 80٪ من صواريخ ومسيرات إيران قد سحقت القواعد العسكرية الصهيونية.

وتابع، إيران نفذت هذه العملية الهجومية ردا على جريمة الكيان الصهيوني بحق قادتها في القنصلية والسفارة الإيرانية في دمشق.

واضاف، إن عملية الوعد الصادق تولاها جزء من قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري، والتي استخدمت 20٪ فقط من قوتها الهجومية، بالمقابل، وقفت أمريكا والناتو والقيادة المركزية الأمريكية بـ 240 طائرة مقاتلة ومنظومات دفاعية متمركزة على السفن الأمريكية في البحر المتوسط ​​والبحر الأحمر والأنظمة الدفاعية للكيان الصهيوني لمواجهة هذه الصواريخ.