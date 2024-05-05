شاهد عيان يشرح للعالم ما رأی عند انتشال الجثامين من مجمع ناصر الطبي

العالم - مراسلون

ومن ساحة مجمع ناصر الطبي، وثق مراسل العالم مشاهداً لأماكن قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي باقتحامها وتدميرها واعتقال عدد كبير جداً من النازحين والمرضی والمصابين والطواقم الطبية فيها.

وارتكبت قوات الاحتلال مجازر جماعية، وقامت بدفن عدد كبير من الجثامين في مقابر جماعية.

وبعد انسحاب قوات الاحتلال، انتشلت طواقم الدفاع المدني مايقرب الـ300 جثمان من هذه المقابر.

وقال شاهد عيان لقناة العالم انه كان متواجداً عند انتشال جثامين الشهداء ورأی الجثامين التي تم انتشالها، مؤكداً ان الجثامين كانت متحللة ومتعفنة بسبب دفنها بطريقة غيرصحية ونظامية.

وأضاف الشاهد ان بعض الجثامين كانت مقيدة الايادي والارجل وتفيد بأنه تم اعدامهم باطلاق نار مباشر عليهم.

وأكد الشاهد ان بعض الجثامين كانت ملقاة فوق بعضها لحد ستة جثامين.

وأشار الی شجرة في أمام المجمع مؤكداً انتشال عدة جثامين لأطفال رضع وخدج من تحت تلك الشجرة.