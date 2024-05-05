جيش الاحتلال: حدث أمني عند معبر كرم أبو سالم

العالم – فلسطين المحتلة

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين في قصف صاروخي على موقع قرب كرم أبو سالم إلى 10على الأقل.

وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن جيش الإحتلال الإسرائيلي استدعى مروحياته إلى موقع كرم أبو سالم لإجلاء المصابين بعد تعرضه لقصف بالصواريخ

ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية الحدث في كرم أبو سالم على أنه خطير وهناك حظر نشر على معلومات عن موقع سقوط القذائف والمصابين.

وقام سلاح الجو الاسرائيلي بشن غارات على مناطق في رفح ردا على قصف موقع كرم أبو سالم من قبل القسام حيث شنت غارة إسرائيلية على حي السلام شرق مدينة رفح.

كما علقت صحيفة "إسرائيل هيوم" قائلة إن هناك حادث غير عادي في كرم أبو سالم إثر إطلاق حماس وابلا من الصواريخ ما أدى إلى سقوط ضحايا.

الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق نحو 10 قذائف صاروخية من مكان قريب من معبر رفح باتجاه كرم أبو سالم

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي أن معبر كرم أبو سالم مغلق في هذا الوقت أمام مرور الشاحنات

وكانت قد أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إصابة 10 جنود للاحتلال بينهم 4 في حالة خطيرة جراء قصف صاروخي من قطاع غزة على موقع بالقرب من معبر كرم أبو سالم.

وأن الطيران المروحي التابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار بكثافة على محيط معبر كرم أبو سالم.

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كما أشارت أنباء صحفية إلى تسجيل اشتباكات متواصلة بين المقاومة وجيش الاحتلال في المناطق الجنوبية لمدينة غزة المحاذية لمحور نتساريم.

وكانت كتائب القسام أعلنت أنها قصفت بالاشتراك مع سرايا القدس قوات الاحتلال في محور نتساريم بصواريخ 107 قصيرة المدى.

وفي السياق ذاته، أشارت إذاعة جيش الإحتلال إلى أن حماس أطلقت 739 صاروخًا على الكيان الإسرائيلي منذ مطلع العام.

ولفتت إلى أن الحركة أطلقت 113 صاروخًا على الكيان الإسرائيلي في أبريل/ نيسان الماضي.