كاميرا العالم تنقل جانبا من معاناة النازحين الفلسطينيين في رفح

العالم – خاص بالعالم

استمرار عملية النزوح من قبل المواطنين والنازحين في المناطق الشرقية لمدينة رفح بعد اجبار الاحتلال الاسرائيلي للمواطنين بالخروج من هذه المناطق على أساس انها مناطق عمليات عسكرية ومنطقه خطر ومنطقة قتال خطيرة حيث أمرهم بالذهاب الى المناطق الغربية لمدينة رفح والمواصي في مدينة خان يونس على اساس انها منطقة خدمات انسانية في استمرار لعمليات النزوح واقتحام الاحتلال وآلياته ودباباته لمعبر رفح البري واقتحام الاليات ودخولها لمحور فيلا دلفيا المنطقة الفاصلة بين الاراضي المصرية والاراضي الفلسطينية جنوب مدينة رفح.

حيث تم تدمير هذا المعبر من قبل الطائرات الحربية الاسرائيلية حيث تستمر الغارات الحربية في هذه المنطقة والمناطق الشرقية من قبل طائرات الاحتلال والمدفعية الاسرائيلية، حيث تم تدمير معبر رفح البري والسيطرة عليه بشكل كامل وتم وقف حركة السفر وخروج المواطنين والمرضى والمصابين من هذا المعبر ووقف دخول المساعدات الانسانية الى قطاع غزة التي هي بحاجة ماسة إليها وحالة المواطنين الصعبة في هذا المكان، الذي يعتبر مخيما للنازحين حيث تم فك الخيام والذهاب -في هذه الحاله الصعبة- الى المناطق الجديدة من أجل النزوح، وهي منطقة المواصي التي أجبرهم الاحتلال الاسرائيلي على الذهاب اليها.

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